موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

مازالت عمليات البحث مستمرة من جانب الطلاب حول موعد امتحان شهر مارس لطلاب أولى ثانوى 2021، خلال هذه الساعات، عبر المنصات الإلكترونية، بعد أن قرر وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي إلغاء نظام الامتحانات، ووضع بدلا منها تقييمات شهرية للطلاب، نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، حيث يرغب الكثير من الطلاب في معرفة الموعد للاستعداد للامتحانات، التي من المقرر أن تنطلق بعد أيام قليلة.

فعندما انتشرت جائحة كورونا، وتغيرت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث قلصت الوزارة عدد أيام الحضور للطلاب، وأدى العديد منهم الامتحانات إلكترونيا للصفوف الأول والثاني الثانوي الحاصلين على التابلت.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم العديد من المنصات الإلكترونية، للطلاب لمتابعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية، على مدار العام، تيسيرًا عليهم ومراعاة لظروفهم الصحية.

موعد امتحان شهر مارس لطلاب أولي ثانوي 2021

منذ أن أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، البيان الخاص باختبارات الطلاب الشهرية، لم تخرج أية بيانات أخرى خاصة بالعملية التعليمية سوى الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، وأما فيما يخص موعد امتحانات شهر مارس لم تخرج وزارة التربية والتعليم، بيانات رسمية حتى الآن، عن موعد امتحان شهر مارس لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأما فيما يخص الصف الأول الثانوي الأزهري، فإنه سوف تجرى الامتحانات شهر مارس يوم 28 خلال الشهر الجاري وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 30 مارس.





منهج الصف الأول الثانوي لشهر مارس

كشفت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل منهج الصف الأول الثانوي لشهر مارس، بالمواد الدراسية الخاصة بهم، والتي جاءت كالتالي: منهج مادة اللغة العربية، القراءة: درس العمل التطوعي، وأما النصوص: البيت وطن لابن الرومي، بيانا جاء الأدب: سمات في أدب العصر العباسي، والبلاغة: شامل ما سبق، والنحو: أسلوب الشرط، والقصة: الفصلين التاسع والعاشر.

وأما بالنسبة لمادة اللغة الرياضيات: الكميات القياسية والمتجهة، القطعة المستقيمة الموجهة، وتنظيم البيانات في مصفوفات، جمع وطرح المصفوفات، و المتطابقات المثلثية.

بينما جاء منهج مادة التاريخ كالتالي: الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة بلاد فينيقيا، وأما منهج مادة الجغرافيا: الوحدة الثالثة بداية من الدرس الأول حتى الدرس الثاني، وأما فيما يخص منهج مادة الفيزياء: فقد قررت الوزارة الفصل الثالث.



