هنا الزاهد تكتشف خداع هشام إسماعيل في الحلقة 3 من «قولي لأحمد»

وصية والدته السيدة إلهام، لتقوم هنا الزاهد بتتبعهما بالسيارة، لتذهب بعدها لعمر الشناوي لتجده في حالة إغماء.



وكانت الحلقتان الأولى والثانية من قصة «قولي لأحمد» التي كتبها السيناريست إياد صالح حققتا نجاحا كبيرا وتفاعلا جماهيريا ضحما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعجابا بدور هنا الزاهد وظهورها بالحجاب بشكل غير تقليدي.



قصة «قولي لأحمد» بطولة هنا الزاهد وعمر الشناوي، وهشام إسماعيل، والفنانة القديرة حنان سليمان، وعزة لبيب، ومحسن صبري، وچيلان علاء، ومروة الأزلي، وتأليف إياد صالح.



مسلسل «حلوة الدنيا سكر» تدور أحداثه فى ٤٠ حلقة، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات «سحر وشعوذة» و«ساندى كراش»، ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية «9 خطوات لقلب الرجل»، ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية «الجريمة لا تفيد»، ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبدالمغنى، وحكاية "المتخصصة"، ويشارك في بطولتها أحمد سلطان، والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، ووقع الاختيار على مؤلفي القصص التسعة، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من قصة "قولي لأحمد" العديد من الأحداث، حيث ذهبت هنا الزاهد لعمر الشناوي واتهمه بخطف والدته، بينما نفى هذا الأمر وهددته بفضحه وإبلاغ الشرطة، ولكن تفاجأت "هنا" بقيام والدتها بالاتصال بها، وأبلغتها بأنها كانت في البنك، لتضع نفسها في موقف محرج مع عمر الشناوي وتعتذر له، وقام بطردها خارج شركته.وتكتشف هنا الزاهد أن هشام إسماعيل ومروة الأزلي قاما بالضحك عليها وتضليلها حتى تخبرهم بوصية والدتهما، ليؤكد لها عمر الشناوي أن مروة الأزلي خطيبة هشام إسماعيل وليست شقيقته، ويفكر "هشام" و"مروة" في وجود بيت قديم لوالدته تركت فيه وصيتها.وتذهب هنا الزاهد لشركة عمر الشناوي مرة أخرى للاعتذار له عن الموقف الذي حدث بينهما في الصباح، وأبلغته الوصية الصحيحة لوالدته وهي "قولي لأحمد بيتنا القديم"، وتذهب هنا الزاهد لهشام إسماعيل وتسمعه وهو يتحدث مع خطيبته عنها، وأنهما قاما بالكذب عليها بخصوص شقيقه عمر الشناوي.ويتجه هشام إسماعيل وخطيبته مروة الأزلي لفيلا المنصورية، أملا أن يجدا فيها