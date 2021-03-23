رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عاصفة ترابية تخنق 37 عاملة بمصنع ملابس في المنيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:16 م
عاصفة ترابية
عاصفة ترابية
المنيا ـ على حسين
طباعة
أصيبت 37 عاملة بأحد مصانع الملابس بالمنيا الجديدة بالاختناق، وذلك بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة خاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقلهن جميعا إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة المنيا الجديدة يتضمن نقل 37 عاملة بمصنع ملابس للمستشفى بعد إصابتهن بحالات اختناق بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.

انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى العام للاطمئنان على حالة العاملات المصابات، ووجّه المحافظ بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتى تماثلهن للشفاء، كما وجّه بنقل بعضهن إلى المستشفى الجامعي.

وتضرب محافظة المنيا عاصة ترابية، بلغت ذروتها ظهر اليوم، وأثرت على مناحي الحياة إذ خلت معظم الشوارع من المارة بسبب تطاير الأتربة والرمال، كما أثرت العاصفة بشكل بالغ على سكان المناطق والقرى التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي، خاصة في مراكز العدوة وبني مزار وسمالوط ومطاي وملوي.

ونشرت إدارة المرور بالمنيا حملات متفرقة في بعض المناطق لتنبيه السائقين بتوخي الحذر، والقيادة بسرعات منخفضة حرصا على سلامة المواطنين لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي يشهدها عدد من المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل مالك عقار فيصل وتجديد حبسه 45 يوما

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي


الصور

image description

افتتاح المؤتمر الـ12 لقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة أسيوط

image description

الشحات عتمان عميدا لـ«تربية دمياط»

image description

بدء العمل بـ47 مكتب بريد مطور بأسيوط

image description

قطع المياه عن بعض المناطق بأسيوط بسبب بقعة سولار في النيل

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

موعد امتحان شهر مارس اولي ثانوي 2021

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

السعودية تعقد 1.2 مليون جلسة مرئية لخدمة التقاضي الإلكتروني

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

مجدي عبد الحميد يناقش «الفرص الضائعة» بالنيل الثقافية غدًا

وزيرة الثقافة تكرم محمد على سليمان وجمال بخيت فى الأوبرا

100 دار نشر تشارك في معرض الإسكندرية التاسع

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون