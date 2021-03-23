عاصفة ترابية تخنق 37 عاملة بمصنع ملابس في المنيا

أصيبت 37 عاملة بأحد مصانع الملابس بالمنيا الجديدة بالاختناق، وذلك بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة خاصة بالمناطق الصحراوية والمكشوفة، بسبب تقلبات الطقس التي تشهدها البلاد منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، وتم نقلهن جميعا إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من عمليات النجدة بورود إشارة من قسم شرطة المنيا الجديدة يتضمن نقل 37 عاملة بمصنع ملابس للمستشفى بعد إصابتهن بحالات اختناق بفعل العاصفة الترابية التي تضرب المحافظة.انتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إلى المستشفى العام للاطمئنان على حالة العاملات المصابات، ووجّه المحافظ بتقديم كافة أنواع الرعاية الطبية لهن حتى تماثلهن للشفاء، كما وجّه بنقل بعضهن إلى المستشفى الجامعي.وتضرب محافظة المنيا عاصة ترابية، بلغت ذروتها ظهر اليوم، وأثرت على مناحي الحياة إذ خلت معظم الشوارع من المارة بسبب تطاير الأتربة والرمال، كما أثرت العاصفة بشكل بالغ على سكان المناطق والقرى التي تقع بالظهير الصحراوي الغربي، خاصة في مراكز العدوة وبني مزار وسمالوط ومطاي وملوي.ونشرت إدارة المرور بالمنيا حملات متفرقة في بعض المناطق لتنبيه السائقين بتوخي الحذر، والقيادة بسرعات منخفضة حرصا على سلامة المواطنين لحين انتهاء موجة الطقس السيئ التي يشهدها عدد من المحافظات.