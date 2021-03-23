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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: كشف مخدرات لـ8562 سائق حافلة مدرسية.. 179 مدمنون

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:41 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن نتائج لجنة الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية على مدار الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الحالي، حيث تم الكشف على 8562 سائقًا بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، تبين تعاطي 179 منهم للمواد المخدرة "حشيش، ترمادول، مورفين، تعاطي متعدد"، مؤكدة أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

وأكدت "القباج"، اليوم، استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول الفصل الدراسى الثاني مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، ستتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة‪.‬
 

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