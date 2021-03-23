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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«انتهاك العزل وضرب بالبيض».. حوادث الساعات الأولى في انتخابات الكنيست

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:24 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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بدأت في الساعة السابعة صباحًا، اليوم، انتخابات الكنيست الرابع والعشرين في إسرائيل، وهي الانتخابات الرابعة التي تجرى خلال عامين، فيما تستمر عملية التصويت حتى العاشرة مساء.

ويشارك في الانتخابات الإسرائيلية 39 قائمة، بينها الأحزاب العربية، ووسط نتنافس شديد بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء وزعيم حزب الليكود، وجدعون ساعر رئيس حزب «أمل جديد»، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.

وشهدت الانتخابات الإسرائيلية عدة حوادث أثرت على أجواء عملية الإدلاء بالتصويت داخل مراكز الاقتراع.

إلقاء البيض على عناصر الشرطة الإسرائيلية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عناصرها تعرضت إلى حادث خلال تأمينه لعملية الاقتراع داخل مستوطنة «بيت شيمش».

وأضحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، أنه تم إلقاء البيض على أحد عناصرها الموجودين بالقرب من مراكز الاقتراع في تلك المدينة.

كتابة معارضة على الحوائط
وأضافت شرطة الاحتلال أن عددا من الإسرائيليين كتبوا عبارات مناهضة لأحد المرشحين في انتخابات الكنيست على الجدران.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أن من خطوا تلك العبارات استخدموا عبوات الرش، مشيرين إلى انه تمت كتابتها قرب إحدى لجان الاقتراع في تل أبيب.

عدم الارتداء بالكمامة
واحتجزت الشرطة الإسرائيلية رجلا خلال استعداده للإدلاء بصوته في انتخابات الكنيست داخل مستوطنة «روش عتسيون» بسبب مخالفته للعزل الصحي.

وقالت إن الشرطة احتجزت إسرائيليا توجه إلى صناديق دون ارتداء الكمامة.

طرد مشبوه
وأجلت الشرطة الإسرائيلية العشرات من المصوتين خارج إحدى لجان الاقتراع في تل أبيب، بعد اكتشاف طرد مشبوه.

وأكدت أنه تم العثور على طرد مشبوه خارج أحد المباني التي تضمن لجانا للتصويت في انتخابات الكنيست ومن ثم تم وقف التصويت داخل تلك اللجنة.

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