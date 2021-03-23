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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صناعة النواب»: استدعاء 3 وزراء لمناقشة معوقات التقدم الصناعي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:04 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب استدعاء وزراء المالية والصناعة والإسكان إلى البرلمان لمناقشة عدد من الملفات الصناعية على وجه السرعة والتي تعوق التقدم الصناعي.

وأضاف "محمود" خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم بحضور عدد من أعضاء اتحاد الصناعات والمستثمرين وممثلي وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، أن استدعاء وزيرة التجارة والصناعة بهدف مناقشة تفعيل عدد من التشريعات المهمة التي لم تنفذ وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 2018 الخاص بهيئة التنمية الصناعية.

وأشار إلى أنه سيتم استدعاء وزير الإسكان لمناقشة ملف من أهم الملفات الصناعية وهو ولاية الأراضي الصناعية، حيث إنه طبقا لقانون 83 لسنة 2016 وتحديدا نص المادة 2 فقرة "ب" والتي تؤكد أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التصرف في الأراضي وهو القانون الذي يطبق وهناك بعض الأراضي تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية ولابد من تدخل وزير الإسكان وسؤاله عن عدم نقل ولاية تلك الأراضي إلى هيئة التنمية العمرانية.

ونصت المادة 2 فقرة "ب" من القانون على أنه "تتولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وتتولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية".

وأوضح رئيس لجنة الصناعة أن اللقاء الثالث سيكون مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لمناقشته في طرح المشكلات التي طرحها المستثمرين ولشكوى مستوردي قطع غيار ومستلزمات الإنتاج لتأخر دخول المستلزمات والبضائع بسبب إقرار 43 الخاص بالجمارك وعدم تنفيذ القائمة البيضاء وحل مشاكل الجمارك.

وقررت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم أيضا تأجيل عرض قانون الصناعة الموحد المقترح من النائب معتز محمود رئيس اللجنة الصناعة حتى الانتهاء من تطبيق التشريعات المرتبطة بالقطاع الصناع الصناعي والتي لم تنفذ حتى الآن خاصة أن مشروع القانون ومناقشته يحتاج إلى وقت كبير.

وقال معتز محمود في تصريحات للمحررين البرلمانين عقب الاجتماع، إن اللجنة قررت تأجيل عرض القانون بعد الاستماع للمستثمرين وأعضاء اللجنة خاصة أن المشاكل تحتاج إلى حلول عاجل.

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