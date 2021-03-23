«الدولي للصيدلة»: لا تعتمد على استشارات أصدقاءك الجنسية.. ممكن متتلحقش

قال الدكتور وائل علي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصيادلة، إنه شارك في دراسة حديثة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أكدت دور الصيدلي في وصف الأدوية في مجال «صحة الرجال»، حيث أكدت الدراسة أن المعلومة يجب أن تستقى من طبيب أو صيدلي وعدم استقاء المعلومات إلا من متخصص.وأضاف «علي»، خلال مشاركته في إطلاق «الحملة التوعية» لصحة الرجال، أن المعلومات التي تستقى من صديق أو معارف من الوارد جدًا أن تحدث مشاكل في القلب والضغط، كما من الممكن أن توصل لـ«مضاعفات ممكن متتلحقش».وأوضح أن «مافيا الأدوية المغشوشة» منتشرة في العالم أجمع، وخصوصًا الأدوية ذات الحساسية العليا مثل الذكورة والقلب والضغط، لأنهم يبحثون عن «المكسب السريع».