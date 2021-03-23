تحقيق مع سكرتير حكومة نتنياهو: كشف عن تصويته

أفادت تقارير عبرية قبل قليل أن مفوضية الخدمة المدنية الإسرائيلية ستحقق مع سكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان، بعد أن كشف لمن صوت على الرغم من كونه موظفًا حكوميًا.وقام برافرمان بنشر تغريدة على تويتر وهو يصوت وكشف أنه يصوت لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء نتنياهو.وبصفته موظفًا حكوميًا وليس مسؤولًا سياسيًا، يُمنع "برافرمان" من تأييد حزب سياسي علنًا على الرغم من أنه كان سابقًا ناشطًا بارزًا في الليكود.وتم حذف التغريدة بعد ثلاث ساعات فقط، وتعرضت الخطوة خلالها لانتقادات.وبحسب صحيفة "هآرتس"، قالت مفوضية الخدمة المدنية إن التغريدة تتعارض مع قواعد الخدمة العامة وسيتم التحقيق فيها من قبل فرعها التأديبي.