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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انعقاد لجنة الأمومة الآمنة برئاسة وكيل وزارة الصحة بالسويس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:55 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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انعقدت لجنة الأمومة الآمنة بمديرية الصحة بالسويس، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة.

وتناقش اللجنة الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه التوصيات السابقة، وخلال الاجتماع تم التأكيد على اتباع البروتوكولات العلاجية الخاصة بالسيدات الحوامل ومتابعة حالاتهم الصحية وحُسن التنسيق بين الأطراف المعنية بمتابعة الحالات الصحية للحوامل.

وأوصت اللجنة بمتابعة التاريخ المرضي لهن، بما يضمن السيطرة علي مضاعفات الحمل والولادة وتقديم الدعم اللازم فيما قبل الولادة.

ويأتي هذا في إطار حرص مديرية الصحة تحقيق أمومة أكثر أمانًا وإعطائها أولوية قصوى وتعزيز حصول الجميع على الرعاية وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تعزيز المعايير الدولية لصحة الأم وتوفير التوجيه والدعم لنظم الرعاية الصحية وتنمية القدرات في مجال رعاية الأمومة، خاصة تعزيز الموارد البشرية والرعاية الطبية الطارئة لحالات الولادة والأطفال حديثي الولادة، وتوفير الأدوية الأساسية وخدمات تنظيم الأسرة.

حضر الاجتماع الدكتور سامح شكرى مدير عام الشئون العلاجية، والدكتور آسر البنا مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية، والدكتورة ميرڤت عبدالوهاب مدير إدارة الأمومة والطفولة ولفيف من المعنيين.

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