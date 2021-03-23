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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«عطية»: الترامادول أفيون.. لا تعتمدوا عليه لتحسين الأداء الجنسي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:03 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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حذَّر الدكتور أحمد عطية، الرئيس الأسبق لكل من الجمعية المصرية لأمراض الذكورة وقسم أمراض الذكورة بكلية طب قصر العيني، العمال من عدد من المفاهيم الخاطئة التي تؤثر بالسلب ليس فقط على صحتهم الجنسية، والتي قد تصل إلى حد التسبب في وفاتهم دون قصد.

وأضاف «عطية»، في مؤتمر إطلاق «الحملة التوعوية»، اليوم، أن أكبر مشكلة تواجهنا في ملف «صحة الرجل والصحة الجنسية»، هو سؤال الأصدقاء أو اللجوء للإنترنت أو أخذ أدوية مجهولة المصدر، موضحًا أن تلك الأدوية قد تكون مغشوشة، وتسبب آثارا جانبية قد تكون قاتلة بالنسبة له؛ فمثلًا قد يكون الفرد مصابا بمشكلة في القلب، والدواء لديه أثر جانبي عليه لا يفطن له يسبب الوفاة، فضلًا عن الدعاية غير العلمية بالمرة المنتشرة على الانترنت و«قنوات بير السلم»، عن دهانات لتقوية الأداء الجنسي، وغيرها، وهي ليست سوى «خرافات».

وأوضح أن عدم استشارة الطبيب المتخصص لدى ظهور مشكلة جنسية قد تؤدي لأحد خيارين، الأول هو تسكين المشكلة لو كان الدواء سليما، وتركها لتتفاقم، أو أن يُسبب المنتج الذي وصفه غير المتخصص مضاعفات على الصحة، في حين أن البديل الطبي السليم موجود، وسيعطي نتيجة أفضل مما يرجوها الفرد نفسه.

وحذَّر «عطية» من أن وجود مشكلة جنسية قد تكون عَرض لمرض آخر، مثل السكر، أو تصلب الشرايين، وارتفاع نسبة الدهون، واضطراب الغدة الدرقية، ومن ثم يجب اللجوء للطبيب المختص فور ظهور تلك المشكلة.

وعن تناول «الترامادول» لتأخير القذف، قال «عطية»، إنه عبارة عن «أفيون»، وذلك للأدوية الأصلية منه، في حين أن أغلب الموجود في السوق المصرية مُهرب ومجهول المصدر، وأغلبه مغشوش وقد تكون به مواد غير معلومة لنا تسبب أضرار جنسية أو جسدية أخرى.

ونبَّه إلى أن من يأخذ «الترامادول» لأغراض جنسية، يقل تأثيره معه مرة بعد مرة، ليضطر أن يزيد من الجرعة التي يأخذها، ومن ثم يدخل في «الإدمان»، مشيرًا إلى أن استخدامات هذا الدواء لابد وأن تكون تحت إشراف طبي شأنه شأن باقي الأدوية.

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