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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يتفقد أعمال تطوير شارع عبدالسلام الشاذلي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:26 م
جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية سيرًا على الأقدام- بشارع عبدالسلام الشاذلي بمدينة دمنهور، حيث تتم أعمال تطويره ورفع كفاءته وتوسعته فى كلا الاتجاهين بطول ٢.٣ كم، وبتكلفة 32 مليون جنيه، للمساهمة فى تحقيق السيولة المرورية.

كما تابع محافظ البحيرة الأعمال الجارية لتطوير وتنسيق وتجميل الشارع بالكامل من إنارة وكهرباء وأعمدة ديكورية وتشجير ورصف وأرصفة مضيئة وبلدورات ومحطات انتظارا للأتوبيسات والسيارات وعمل أماكن وممرات صعود ونزول وإضاءة على جانبى الرصيف لخدمة ذوى الهمم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية بالشارع من صرف صحي وكهرباء وغاز وتليفونات خلال الفترة الماضية، كما تمت زيادة عدد صفايات الأمطار، وكذا الانتهاء من أكثر 80% من أعمال الأرصفة والإنترلوك والرصف الجارية.

وشدد المحافظ على الانتهاء من وضع الطبقة الأسفلتية على الفور بالأجزاء التى يتم الانتهاء منها مع نهو كافة أعمال المرحلة الجارية قبل شهر رمضان المبارك وسرعة تنسيق الأشجار وأحواض الزرع وإظهار المظهر الجمالى لها، والالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.


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