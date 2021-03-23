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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرك جديد من محافظة المنوفية لتوفير الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:43 م
تحرك جديد من محافظة
تحرك جديد من محافظة المنوفية
ولاء القاضى
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التقى اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، بالدكتورة صفاء نوار المدير التنفيذي لمؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر)، وغادة جبريل المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة من أجل تحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأكدت المدير التنفيذي لمؤسسة ليلة القدر، أن المؤسسة بصدد تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأسر أكثر احتياجًا بنطاق المحافظة بإجمالي تكلفة 368 ألف جنيه كمرحلة أولي بهدف خلق فرص عمل جادة وحقيقية تساهم في زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

كما أكدت المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة مع حلول شهر رمضان الكريم ستقوم بتعبئة 5200 كرتونة مواد غذائية ( شنطة رمضان) بتكلفة 780 ألف جنيه في الفترة من 10 وحتي 13 إبريل القادم وسيتم توزيعها علي المستحقين الأولي بالرعاية بنطاق المحافظة من خلال أبحاث ميدانية أعدتها مديرية التضامن الإجتماعي للوصول إلى الفئات المستهدفة.

هذا ووجه محافظ المنوفية بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية التضامن الإجتماعي لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة لدعمهم من خلال المؤسسات لتحسين المستوي المعيشي لهم، فيما أشاد المحافظ بأهمية دور المؤسسات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المشاركة المجتمعية ودورهم البارز في تقديم المساعدات المختلفة للاسر الأولي بالرعاية والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لتوفير حياة كريمة لهم.

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