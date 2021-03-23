محافظ المركزي الليبي يبحث مع وزير الصحة تمويل لقاحات كورونا

حث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير الصحة الليبي علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، دعم جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا وسبل تمويل اللقاحات.يأتي الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسب بيان أصدره المصرف، ونقلته بوابة "الوسط" الليبية.وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت لسبل تمويل لقاحات كورونا ودعم جهود وزارة الصحة لمكافحة الجائحة.