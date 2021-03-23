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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

محافظ المركزي الليبي يبحث مع وزير الصحة تمويل لقاحات كورونا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:19 م
وزير الصحة الليبي
وزير الصحة الليبي علي الزناتي،
ا ش ا
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حث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير الصحة الليبي علي الزناتي، اليوم الثلاثاء، دعم جهود الوزارة في مكافحة فيروس كورونا وسبل تمويل اللقاحات.

يأتي الاجتماع في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسب بيان أصدره المصرف، ونقلته بوابة "الوسط" الليبية.

وأضاف البيان أن المباحثات تطرقت لسبل تمويل لقاحات كورونا ودعم جهود وزارة الصحة لمكافحة الجائحة.

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