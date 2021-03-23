«نقل النواب»: نستهدف تحقيق الموانئ المصرية 16 مليار جنيه أرباح بعد تطويرها

قال نادر صديق الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الموانئ المصرية شهدت في الفترة الماضية نقلة نوعية حيث شهد أغلبها تطوير لتضاهي أرقى الموانئ العالمية، فيما جاء قرار الرئيس بتطوير الموانئ الموجودة على البحرين الأحمر والمتوسط ليشمل التطوير كافة الموانئ، مشددًا على أنه من المتوقع أن تحقق الموانئ بعد هذا التطوير صافي أرباح تقدر بـ16 مليار جنيه بعدما كانت تحقق خسائر 400 مليون جنيها في عام 2018.وأضاف الخبيري في تصريحات لـ"الدستور"، أنه جرى تطوير بعض الموانئ خاصة ميناء دمياط، حيث شهد توسيع عمق الأرصفة لتصل لـ17.5مترًا و18 مترًا بعدما كانت 15 مترا ليمكن استقبال سفن البترول العملاقة، وإنشاء محطات حاويات ضخمة في الموانئ المطورة، وكذلك محطة لتداول الحبوب، والاعتماد على برنامج الإفراج الإلكتروني لتسهيل العمل بالموانئ، لافتًا إلى أن لجنة النقل أجرت زيارات ميدانية لموانئ بورسعيد ودمياط الإسكندرية، بصحبة وزير النقل كامل الوزير، الأسبوع الماضي حيث أطلعهم على ما تم تحديثه وتطويره في الموانئ الثلاثة لتضاهي الموانئ العالمية.وأشار عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن لجنة النقل تبحث ملف النقل النهري وتطويره حيث ستشهد كذلك تحقيق طفرة في النقل النهري والاعتماد عليه كوسيلة نقل آمنة ونظيفة لتخفيف الضغط على الطرق، وتقليل الحوادث المرورية حيث سيتم إنشاء أسطول نهري جديد ومطور بحلول 2022، وإعادة إحياء مشروع التاكسي النهري، وعمل محطات وأرصفة ومن المنتظر أن تجري لجنة النقل خلال الأيام القادمة زيارة ميدانية لمينائي العريش وبورسعيد لتعظيم الاستفادة منهم والتشجيع على الاعتماد عليهم كوسيلة سهلة للنقل.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أمر خلال اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء ووزير النقل، بتطوير منظومة خدمات النقل البحري، بما في ذلك أسطول النقل البحري، والموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، على أحدث طراز وبأنماط عملاقة، بما يليق بمكانة مصر وموقعها الجغرافي ويتكامل مع محور قناة السويس كهمزة وصل بين الشرق والغرب، وفق أرقى المعايير، بما يساعد على إقامة خطوط مباشرة بين الموانئ المصرية وتلك المناظرة لها على السواحل الأفريقية، ما يتيح زيادة التبادل التجاري مع مختلف دول القارة.