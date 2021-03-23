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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

دينا فؤاد مفاجأة مسلسل "اللى مالوش كبير" فى رمضان

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:06 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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تظهر وجه القمر دينا فؤاد فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل، بشكل جديد ومختلف عليها تماما، حيث تقدم شخصية "قدرية" والتى تتميز بـ "الجدعنة" وبأخلاق "بنات البلد الجدعات"، وهى فتاة تحب زوجها جدا وتدافع عنه، ويبدو من اسم الشخصية أنها تغير قالبها الفنى تماما.

وتحمل شخصية "قدرية" التى تجسدها وجه القمر، الكثير من التفاصيل داخل الأحداث، وتعتبر محرك محورى لأحداث العمل الذى يدور فى إطار اجتماعى، فمن انطلاق تأثير دورها تتوالى الأحداث بشكل درامى شيق، مما يشكل مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان المقبل، تحت قيادة المخرج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين، ومدير تصوير أحمد زيتون.

ويشارك في بطولة مسلسل "اللى مالوش كبير" النجوم أحمد العوضى وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وكانت وجه القمر دينا فؤاد، قد حققت نجاحا كبيرا، وقت عرض مسلسل "جمال الحريم"، وتصدرت ترند موقع "تويتر" 4 مرات طوال عرض العمل، حيث نجحت وجه القمر دينا فؤاد، فى تقديم شخصية "حنان" ببراعة شديدة، وإتقان كبير، وابدعت فى الدور رغم صعوبته، حيث أشاد الجمهور بامساكها بتفاصيل الشخصية، وابداعها فيها حتى أنها صارت حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب تميزها واختلافها فى أداء الشخصية، كما أن كثير من مشاهدها تم استخدامه كـ "كوميكس" على منصات التواصل الاجتماعى.

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