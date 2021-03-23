«اتحاد العمال» و«جمعية أمراض الذكورة» يطلقان حملة للتوعية بتأثير الأدوية المهربة

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض الذكورة، صباح اليوم الثلاثاء، «الحملة القومية للتوعية بمخاطر الأدوية المغشوشة، والمُهربة، وتأثيرها على صحة الرجال».وتنعقد «الحملة»، في إطار الحرص على توعية أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، البالغ عددهم أكثر من 5 ملايين عامل متواجدين في مختلف المصانع والشركات، وذلك عبر نخبة من أساتذة وخبراء أمراض الذكورة في عدد من الجامعات المصرية من أعضاء «الجمعية المصرية».وقال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تعاون «الاتحاد» مع «الجمعية» في إطلاق «الحملة» يأتي في إطار حرص الاتحاد على تقديم كل أوجه الرعاية لعمال مصر في مختلف المجالات، لأنهم أساس النهضة والتنمية الكبرى التي تشهدها مصر، ومن ثم فإن تقديم أوجه الرعاية لهم، خصوصًا الرعاية الصحية منها، هو دعم رئيسي لنهضة وتقدم مصر.