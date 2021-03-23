الأحذية البيضاء.. موضة موسم الربيع والصيف لعام 2021

انتشرت موضة الأحذية البيضاء بأشكال عديدة وخامات مختلفة، نظرًا لأناقتها وإمكانية تنسيقها مع مختلف قطع الأزياء، خاصة الكاجوال، فضلًا عن الإكسسوارات التي يتم الاستعانة بها في تصميم بعض الأحذية والتي أصبحت موضة موسم فصل الصيف لعام 2021.وتم تقديم تصميم عصري وجذاب لحذاء أبيض بدون كعب، مصمم من التريكو الأبيض، مع حزام أمامي أعلى مقدمة الحذاء، مصمم من الكريستال الفضي اللامع مع نعل أسود مطاطي، إضافة إلى تصميم جزء علوي لمقدمة الحذاء، يشبه الجوارب، يمكن اختياره للخروجات النهارية أو المشاوير السريعة.ولإطلالة أنثوية أنيقة تناسب الخروجات المسائية، تم تصميم حذاء أبيض بكعب عال، ومقدمة مدببة، مصمم من الجلد، مع حزام مصمم على شكل شريط من القطن ذي فيونكة جانبية.وتم تقديم تصميم أكثر عملية وعصرية، مصمم من بتلات زهور بالجلد الأبيض، بأحجام مختلفة، مما يخلق تفاصيل وردة ثلاثية الأبعاد، بشكل عصري ومبتكر وصمم بنعل مطاطي سميك، مع رقبة عالية لإطلالة مريحة وعملية في ذات الوقت.ولإطلالة ناعمة وجذابة تجمع بين الأناقة والراحة في وقت واحد، تم تصميم حذاء أبيض مصمم من القطن المخملي، ومزخرف بقلب مرصع بسبيكة معدنية مزينة باللؤلؤ الأبيض بأحجام صغيرة والنعل الداخلي للحذاء صمم من الجلد، وصمم النعل الخارجي من الجلد المصقول، لسهولة وراحة الحركة.