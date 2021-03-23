نائب محافظ الإسكندرية يجتمع بمديري مبادرة «مشروعك» بالأحياء

اجتمع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، بمديري مبادرة "مشروعك" المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية، بأحياء المحافظة، للوقوف على آخر مستجدات تنفيذ البرنامج بكل حي، ومناقشة أي عقبات قد تواجه تنفيذ البرنامج، وذلك بحضور اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، ومحمد البدوي مسئول تطوير "مشروعك" بوزارة التنمية المحلية، ومنسق برنامج مشروعك بالإسكندرية.وأوضح نائب المحافظ أننا نعمل على زيادة تفعيل البرنامج علي جميع المستويات وتقديم كافة التسهيلات به، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وأشار إلى أهمية "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.وطالب نائب المحافظ ببذل المزيد من الجهد من قبل مديري مبادرة "مشروعك" بأحياء المحافظة. مؤكدا علي ضرورة تشجيع الشباب علي التقدم لبرنامج "مشروعك" وتوفير آليات جاذبة لهم.