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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل «صحة السويس» يُتابع امتحانات مدرسة التمريض

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:56 م
جريدة الدستور
كريم أنور
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تابع وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور إسماعيل الحفناوي، اليوم الثلاثاء، امتحانات مدرسة التمريض.

وأجرى الحفناوي زيارة لمدرسة التمريض لمتابعة سير عملية الامتحانات حيث انه اليوم امتحانات الفرقه الخامسة.

وتابع وكيل وزارة الصحة الاجراءات الاحترازيه والاعداد الجيد للاختبارات، مشددًا على ضروره الالتزام برفع المستوى المهنى لطلاب المدارس والمعاهد الخاصه بالتمريض لتخريج جيل جديد مؤهل للعمل على جميع المستويات المهنية والأخلاقية والتربوية.

وأكد الدكتورإ سماعيل الحفناوى أن طلاب اليوم هم زملاء الغد وهم من يتحملون مسئوليه العمل الطبي كفريق بجانب الأطباء بعد التخرج.

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