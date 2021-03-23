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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة فى الختام.. و«االسوقى» يخسر 7.5 مليار جنيه

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:17 م
البورصة
البورصة
اكرم عمران
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تراجعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، نتيجة من عمليات بيع هيسترية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، على خلفية اتجاه شرائح مختلفة من المتعاملين الى إغلاق مراكزهم المالية المكشوفة "المارجن" بغرض سداد قروض شركات السمسرة بعد تجاوز النسب المحددة وفقًا للقانون.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إي جي إكس30" بنسبة 63. 0%، بما يعادل 66 نقطة خسارة ليغلق عند مستوى 10471 نقطة، كما انخفض المؤشر الثانوي "إي جي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.1 %، تعادل 98 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 1822 نقطة، في الوقت الذي تراجع فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.72 %، بما يعادل 105 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2739.6 نقطة، وذلك رغم موجة الشراء الانتقائي التي شهدتها البورصة خلال الساعة الأخيرة من التعاملات.
وسجلت إجمالي قيمة التعاملات نحو 1.1 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 583.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 42.4 ألف صفقة بيع وشراء.

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