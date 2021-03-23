ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على استئناف العمل فى تنفيذ ندوات صحية توعوية لطلاب المدارس، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.وأوضح الدكتور النيلى أن اليوم شهدت لقاءات تثقيفية حول مخاطر الإنترنت والتنمر وآثاره النفسية وفيروس كورونا والاجراءات الاحترازية للوقاية منه ومنع إنتشار العدوى.وأضاف النيلي أن الندوات ستنفذ بجميع الادارات التعليمية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "السن المدرسى" بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.