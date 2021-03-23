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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:55 م
الدكتور سمير النيلى
الدكتور سمير النيلى
محمد مهدي
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أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على استئناف العمل فى تنفيذ ندوات صحية توعوية لطلاب المدارس، ضمن خطة التثقيف الصحى داخل المنشآت التعليمية، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأوضح الدكتور النيلى أن اليوم شهدت لقاءات تثقيفية حول مخاطر الإنترنت والتنمر وآثاره النفسية وفيروس كورونا والاجراءات الاحترازية للوقاية منه ومنع إنتشار العدوى.

وأضاف النيلي أن الندوات ستنفذ بجميع الادارات التعليمية من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي "السن المدرسى" بمديرية الصحة بالتعاون مع مسئول الصحة بقطاع تعليم المحافظة.
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد
ندوات حول مخاطر الإنترنت والتنمر بندوات للطلاب بالوادى الجديد

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