مدبولي ينقل لعاهل الأردن تطلع الرئيس السيسي للقاءه قريبا

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى بن الحسين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقصر الحسينية، فى إطار الزيارة التى يقوم بها رئيس الوزراء إلى العاصمة الأردنية عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات الدورة الـ29 للجنة المشتركة، وحضر المقابلة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير شريف كامل، سفير مصر فى عمان.واستهل الملك عبدالله اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء، معربًا عن سعادته بتواجد الوفد الوزارى المصرى رفيع المستوى المشارك فى اجتماعات اللجنة المشتركة، خاصة فى ضوء حجم التعاون الكبير بين البلدين الشقيقين مصر والأردن.وأعرب الملك عبد الله الثانى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، ودعمه لكل مقترحات التعاون التى يتم مناقشتها، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.من جهته، نقل الدكتور مصطفى مدبولى لملك الأردن تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطلعه للقاء الملك عبد الله الثانى قريبًا، كما أطلع مدبولى ملك الأردن على أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الدورة الحالية للجنة المشتركة، فى مجالات الربط الكهربائى، والصحة، والنقل، والإسكان، مشيرًا إلى أن اصطحابه لهذا العدد الكبير من الوزراء لحضور الاجتماعات، يعكس حجم الاهتمام الذى توليه مصر بالعلاقات والتعاون مع الأردن الشقيق.واختتم الملك عبد الله الثانى اللقاء بطلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس السيسى، وتطلعه للقائه قريبًا، مجددًا تأكيده على اعتزازه الشخصى بما يربط مصر والأردن من علاقات فريدة على كافة المستويات الشعبية والحكومية.