سقوط عاطلين طعنا جارهما بـ«مطواة» في الزاوية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عاطلين طعن جارهما بسلاح أبيض في الرأس، بمنطقة الزاوية الحمراء.كان قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقي بلاغا بإصابة "إسلام. ن" 31 عاما متخصص في سيستم كاميرات وإنترنت، عقب تعدي 3 من الجيران عليه بسبب خلافات الجيرة.وتبين من التحريات أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليه واحد جيرانه قام على إثرها ابن جاره بالاستعانة بصديق له، واعتدوا عليه بمطواة وبإعداد الأكمنة تم ضبط كلا "م ج ع" 21 عاما، عاطل، و"ا ع " 20 عاما عاطل.تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.