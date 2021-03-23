مؤشرات البورصة المصرية تقلص خسائرها عند الإغلاق

نجحت مؤشرات البورصة المصرية في تقليص خسائرها عند إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها مبيعات من الأجانب والعرب.واسترد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة أكثر من 7 مليارات جنيه من خسائره الصباحية ليغلق عند مستوى 633.6 مليار جنيه، فيما قلص مؤشر البورصة الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق متراجعا بنسبة 0.63 في المائة مسجلا نقطة.وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 على تراجع نسبته 5.1% ليصل إلى 1822.3 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 3.72% لينهي التعاملات عند مستوى 2739.6 نقطة.