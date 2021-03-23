الإحصاء: لنخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7.5%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع كمـية الاســتهلاك المحلى من الغـاز الطبيعى إلى 44835.3 ألف طن عام 2019-2020 مـقابل 46450.6 ألف طـن عام 2018-2019 بـنسـبة نقص قدرها 3.4% بينما بلـغــت كمية الاستهلاك المحلى مـن المنتـجات البترولية 27540 ألـف طـن عـام 2019-2020 مقابل 30950.1 ألف طن عام 2018-2019 بنسـبة انخفـاض قدرها11%.وأشار جهاز الإحصاء، تزامنًا مع اليوم العالمى للأرصاد الجوية، إلى انخفاض إجمالى كميـة الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون الناتجـة عن الاستهــلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من 199.86 مليون طن عام 2018-2019 إلى 184.97مليون طن عام 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.5%.