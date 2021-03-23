القبض على مسجل خطر سرق سيارة في الزيتون

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من القبض على مسجل خطر لسرقته سيارة بمنطقة الزيتون.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا يفيد بتمكن الرائد أحمد صبري معاون وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون من ضبط مسجل خطر سرق سيارة أحد المواطنين بأسلوب «المفتاح المصطنع».واعترف بارتكابه حادثين سرقة سيارة بذات الأسلوب، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب «الخطف» باستخدام سيارة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.