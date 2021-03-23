«شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومى».. ندوة بإعلام زفتى

نظم مجمع إعلام زفتي، بالتعاون مع الوحدة المحلية بسنبو الكبرى، ندوة إعلامية تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي" بمقر الوحدة المحلية.واستهدفت الندوة نشر الوعي بتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن القومي، تحدث في الندوة الدكتور مصطفى محمود مصطفى إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بجامعة دمياط، موضحًا المقصود بشبكات التواصل الاجتماعي.وقال إن تطبيقات شبكات التواصل تضم (الفيس بوك -ماسنجر -يوتيوب- تويتر ـ انستجرام)، وأضاف أن انتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أدى لحدوث تغييرات كبيرة وتأثيرات على كافة جوانب الحياة وعلى رأسها الأمن القومي للدول التي أصبحت تواجه تحديات وتهديدات متجددة جراء الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.وتطرق الى سلبيات شبكات التواصل على الفرد ومنها العزلة عن الاسرة والاصابة بالاكتئاب الذي يصل في معظم الاحيان الى الانتحار واهدار واضاعة الوقت وتوجيه الرأي العام والتأثير عليه.وأضاف ان سلبيات شبكات التواصل على الامن القومي تتمثل في استخدم الجماعات الارهابية لها كوسيله لنقل الاخبار بينهم واستقطاب العناصر الجديدة من رواد هذه المنصات والمواقع وخاصة الشباب من خريجي الجامعات والذين لا يجدون فرص عمل مناسبه لشهاداتهم ونشر المعتقدات الدينية الخاطئة على أنها حقيقة لبعد الرواد عن المنابر الدينية الصحيحة.وأوصى بالرقابة الصريحة بشكل مباشر على جميع المواقع لمنع الإرهاب ويجب على الاسرة عمل جدول زمنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة للأطفال وحتى يتعود الطفل التحكم في هذه المواقع ولا تتحكم هي به والتوعية بضرورة الابتعاد عن الإعلام المضلل.وفي النهاية دار حوار نقاشي بين المحاضر والجمهور وتم الرد على استفساراتهم، شارك في الندوة موظفي ورواد الوحدة وبعض أهالي القرية، وأدار اللقاء السيد سعد الله الغرباوي اخصائي الاعلام، تحت اشراف محمد مصطفى عبده، مدير المجمع، وعزة سرور، مدير عام إدارة اعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإعلام شرق ووسط الدلتا.