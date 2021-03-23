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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: توجيهات السيسي الأخيرة خطوة جديدة لدعم وتمكين المرأة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:50 م
النائب سيد سمير
النائب سيد سمير
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب في تصريحات له اليوم، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والبرلمان بشأن المرأة المصرية، كانت بمثابة خطوة جديدة لتمكين ودعم حقوق المرأة في المجتمع، مؤكدا أن البرلمان سيسعى إلى ترجمة توصيات الرئيس إلى تشريعات تطبق على أرض الواقع.

وأوضح سمير، أن الرئيس السيسي أول من أعاد للمرأة المصرية حقها وعزز مكانتها وحقق لها التمكين بمعناه الحقيقي والواسع، مشيرا إلى أن الرئيس لم يترك أي قضية أو ملف خاصة بالمرأة إلا وتحدث عنه بل وعالج كافة المشكلات التي تواجه السيدة المصرية بداية من زواج القاصرات مرورا بدعم المرأة الاقتصادي خاصة في الأرياف والقرى حتى تحقيق الأمان لها في المواصلات والأماكن العامة وحمايتها من التحرش.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات وتوصيات الرئيس ستتيح العديد من الفوائد والمميزات الإيجابية للمرأة المصرية، وعلى رأسها الأولوية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارية بشكل عام بعد توجيه البنك المركزي بدراسة الإجراءات واللوائح التي تنظم حصول المرأة على القروض والتعاملات البنكية والتمويل ومراعاة المرأة الأكثر احتياجا ضمن تلك الإجراءات، فضلا عن توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ وتطبيق أكبر قدر من الأمان في المواصلات العامة لسلامة المرأة.

وشدد سيد سمير على أن الرئيس لم ينس أيضا المرأة في الريف المصري، حيث وجه بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي واجتماعي، الأمر الذي يدل على اهتمامه بكافة فئات المجتمع المصري، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات الرئيس لتحقيق أقصى استفادة للسيدة المصرية ودعم حقوقها داخل المجتمع.

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