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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السويد تعتزم زيادة الرسوم المفروضة على الطائرات «عالية التلوث»

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:50 م
جريدة الدستور
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أعلنت الحكومة السويدية اليوم اعتزامها تطبيق قانون تفرض بموجبه رسوما أكبر على شركات الطائرات القديمة والملوثة للبيئة ورسوما أقل على الطائرات التي تستخدم الوقود الحيوي اعتبارا من يوليو المقبل، مما يعني استفادة الطائرات الأحدث والأكثر كفاءة وتطورا من القانون، فيما وصفت الخطة بأنها الأولى من نوعها في أوروبا وربما العالم.

وأشارت وزارة البنية التحتية في السويد إلى أن مشروع القانون مازال قيد المناقشة ويجب أن يحظى بموافقة البرلمان.
ووفقا لصحيفة (جارديان) البريطانية، فإن القانون يحدد قيمة رسوم الإقلاع والهبوط طبقا لمدى تأثير الانبعاثات الضارة للبيئة، حيث ستكون أعلى عندما يكون التأثير المناخي للطائرة كبير ويمكن تقليلها عندما يكون التأثير أقل.

وكانت دراسة قد أجريت عام 2017، أفادت بأن السفر الجوي لكل مواطن سويدي ينتج عنه حوالي 1.1 طن من ثاني أكسيد الكربون، بزيادة قدرها 50٪ عن عام 1990.

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