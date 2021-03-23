السيسي يهنئ رئيسة تنزانيا بمناسبة أدائها اليمين الدستورية

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة إلى سامية صولوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة؛ بمناسبة أدائها اليمين الدستورية كرئيسة للبلاد.وأعرب الرئيس السيسي - في البرقية - عن تطلعه إلى دعم العلاقات الثنائية مع البلاد في جميع المجالات، وتمنياته لها بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامها في خدمة الشعب التنزاني الشقيق.