استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال بسوهاج الجامعى

يعلن قسم الأطفال- وحدة القلب بمستشفى سوهاج الجامعي عن بدء استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال من سن يوم وحتى ١٤ سنة، والتي يتم علاجها بواسطة القسطرة وتشمل:ثقب الأذنين ASDوصلة شريانية PDAثقب البطينين VSDضيق صمام الشريان الرئوي PSضيق صمام الأورطي ASوسوف يتم علاج تلك الحالات مجانا بواسطة فريق طبي متخصص، تحت دعم مالى من المؤسسة الخيرية البريطانية Montada Aid.للتواصل يرجى الاتصال يومي ٢٣ و٢٤ مارس الجاري بوحدة قلب الأطفال على رقم:٠١٠٩٠٦٩٥٣٣١