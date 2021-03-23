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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال بسوهاج الجامعى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:43 م
مستشفى سوهاج الجامعي
مستشفى سوهاج الجامعي
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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يعلن قسم الأطفال- وحدة القلب بمستشفى سوهاج الجامعي عن بدء استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال من سن يوم وحتى ١٤ سنة، والتي يتم علاجها بواسطة القسطرة وتشمل:
ثقب الأذنين ASD
وصلة شريانية PDA
ثقب البطينين VSD
ضيق صمام الشريان الرئوي PS
ضيق صمام الأورطي AS

وسوف يتم علاج تلك الحالات مجانا بواسطة فريق طبي متخصص، تحت دعم مالى من المؤسسة الخيرية البريطانية Montada Aid.

للتواصل يرجى الاتصال يومي ٢٣ و٢٤ مارس الجاري بوحدة قلب الأطفال على رقم:
٠١٠٩٠٦٩٥٣٣١

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