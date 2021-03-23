استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال بسوهاج الجامعى
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:43 م
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدينطباعة
يعلن قسم الأطفال- وحدة القلب بمستشفى سوهاج الجامعي عن بدء استقبال حالات العيوب الخلقية بقلب الأطفال من سن يوم وحتى ١٤ سنة، والتي يتم علاجها بواسطة القسطرة وتشمل:
ثقب الأذنين ASD
وصلة شريانية PDA
ثقب البطينين VSD
ضيق صمام الشريان الرئوي PS
ضيق صمام الأورطي AS
وسوف يتم علاج تلك الحالات مجانا بواسطة فريق طبي متخصص، تحت دعم مالى من المؤسسة الخيرية البريطانية Montada Aid.
للتواصل يرجى الاتصال يومي ٢٣ و٢٤ مارس الجاري بوحدة قلب الأطفال على رقم:
٠١٠٩٠٦٩٥٣٣١
ثقب الأذنين ASD
وصلة شريانية PDA
ثقب البطينين VSD
ضيق صمام الشريان الرئوي PS
ضيق صمام الأورطي AS
وسوف يتم علاج تلك الحالات مجانا بواسطة فريق طبي متخصص، تحت دعم مالى من المؤسسة الخيرية البريطانية Montada Aid.
للتواصل يرجى الاتصال يومي ٢٣ و٢٤ مارس الجاري بوحدة قلب الأطفال على رقم:
٠١٠٩٠٦٩٥٣٣١