فرق السلامة والصحة المهنية تزور مستشفيات السويس

زار فريق السلامة والصحة المهنية، مستشفيات السويس، اليوم الثلاثاء، تنفيذًا لتوجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان.وأجرت الدكتورة نهى الجناينى مديرة إدارة الصحة المهنية، زيارة لمستشفيات السويس العام والصدر والحميات وذلك لمتابعة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.وراجعت الجنايني تانكات الأكسچين وسلامة الوصلات الخاصة بها، وتأكدت من تأمين التانكات بأسطوانات الأكسجين، تحسبًا لأي طارئ، كما تم التأكد من تأمين المستشفيات بطفايات الحريق.تأتي تلك الزيارة تنفيذا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ومتابعة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس بشأن تفعيل دور فرق السلامة والصحة المهنية بالتزامن مع رفع درجة التأهب والاستعداد لمواجهة الموجة الثالثة لجائحة كورونا.