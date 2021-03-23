مؤشرا البحرين يقفلان على تباين عند 1.465.59

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1،465.59 بانخفاض قدره 5.02 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 635.39 بارتفاع قدره 0.28 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 888 ألفا و975 سهما بقيمة إجمالية قدرها 343 ألفا و527 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 48 صفقة.