إزالة فورية لـ13 حالة تعد على الأراضى بالمنوفية (صور)

صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ(3) حالات تعد على الأراضي الزراعية بناحية شنتنا الحجر ببركة السبع بمساحة إجمالية (328) مترًا عبارة عن طوب بلوك وأسمنت، كما تم تنفيذ إزالة في المهد لـ(4) حالات تعد بناحية أشمون بمساحة (565) مترًا عبارة عن طوب أبيض وأسمنت وقواعد خرسانية.وأكد وكيل وزارة الزراعة استمرار إدارة حماية الأراضى برصد أي مخالفات تعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حزم لأى حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة للقرارات الوزارية.وفى ذات السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف وبالتنسيق مع الجهات الامنية بتنفيذ إزالة فورية لـ(6) حالات تعدى بقرية منشأة غمرين التابعة للوحدة المحلية ببرهيم بمساحة إجمالية 720 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا تهاون في حق الدولة، مشيرًا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعامل بحزم وقوة مع التعديات المخالفة حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.