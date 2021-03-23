مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بـ3736.01 نقطة

أغلق مؤشر سوق مسقط "30" اليوم عند مستوى 3736.01 نقطة مرتفعًا بـ4.2 نقاط بنسبة 0.11% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي أغلق فيها على 3731.85 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و17 ألفًا و749 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 15.4 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و385 ألفًا و466 ريالًا عمانيًا.