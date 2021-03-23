ألمانيا تعلن دعمها للسلطة التنفيذية فى ليبيا لإخراج المرتزقة

أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، دعمها للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا لاستكمال العملية السياسية وإخراج المرتزقة نهائيا من البلاد.جاء الموقف الألمانى خلال لقاء نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مع السفير الألماني في ليبيا، أوليفر أوفتشا في طرابلس.وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي فى بيان له، بأن اللقاء شهد تأكيد ألمانيا على دعمها للحكومة الجديدة ورغبتها في تطوير علاقات التعاون مع ليبيا.وبحث الطرفان الآراء حول الخطوات المقبلة للعملية السياسية، ولا سيما انسحاب القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات المنقسمة والأرضية القانونية للانتخابات الوطنية.ونص الاتفاق الأخير على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار.ومع تشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة في 10 مارس الجاري، عاد ملف المرتزقة الأجانب في ليبيا إلى واجهة الأحداث.