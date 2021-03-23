سعفان يكرم 17 من العاملين بالقوى العاملة بالدقهلية

كرم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، 17 من العاملين بمديرية القوى العاملة بالدقهلية، تقديرا لجهودهم المخلصة في أداء العمل وخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.وقدم وزير القوي العاملة شهادة تقدير لكل من المكرمين، في إطار جولته الوزير بالمحافظة لتسليم 3238 وثيقة التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة ضد حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، وتسليم 2107 وثيقة لصغار صيادي المحافظة، وتسليم 71 عقد عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة قدمت من مديرية القوي العاملة، وكذلك تسليم شهادات إتمام التدريب لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والوحدات المتنقلة.