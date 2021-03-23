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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف»: إيفاد 128 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالى رمضان بـ24 دولة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:26 م
مختار جمعة
مختار جمعة
أميرة العناني
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد (27) إمامًا وقارئًا جديدًا خلال شهر رمضان المقبل 1442هــ، و(121) موفدًا ومعارًا في (24) دولة، في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الصحيح في مختلف دول العالم، ودور وزارة الأوقاف في ذلك من خلال أئمتها وموفديها إلى مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن ذلك يأتي إضافة إلى (2230) من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون في إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بالدول التي يعملون بها.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد قال إن الشرع الحنيف قائم على مراعاة مصالح البلاد والعباد، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله.

وأوضح أنه إذا كان العرف ضابطًا معتبرًا لدى الفقهاء فإن العرف لا يقصد به العرف الخاص لكل قبيلة أو عزبة أو قرية أو نجع أو تجمع على حدة، إنما هو العرف العام الذي تعارف عليه القوم وإن لم يسنوه قانونًا، فما بالكم إذا تعارف عليه القوم وسنوه قانونًا أو أقرته مجالسهم النيابية فى ضوء الدستور الذي اصطلحوا عليه وارتضوه لتسيير شئون حياتهم وتنظيم حركتها، ناهيك عما قرره الشرع من حق الحاكم فى تقييد المباح للمصلحة المعتبرة بما لا يتعارض مع نص صريح قطعي الثبوت والدلالة.

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