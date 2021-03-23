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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ألف و334 طالبًا يؤدون الاختبارات الإلكترونية على مدار يومين بجامعة القناة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:41 م
الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي
مصطفى دياب
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أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ مارس تشهد تجربتها الأولى لعقد الإختبارات الإلكترونية لامتحان متطلب الحاسب الآلى بامتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020-2021
بمقر المعامل الإلكترونية بكلية الطب.

وتابع زكى أن ألف و٣٣٤ طالبًا وطالبة يؤدون الاختبارات الإلكترونية علي مدار يومين حيث يؤدي ٤٦٠طالب وطالبة بكلية الزراعة الاختبارات اليوم من الساعة العاشرة وحتى الساعة الحادية عشر منهم ٣٠٦ زراعة عام و٥٢ سلامة الغذاء و١٤ إدارة المشروعات و٨٨ هندسة زراعية.

فى حين جاءت اعداد طلبة كلية الصيدلة ١٦٣ طالب وطالبة منهم ١٠٩ صيدلة عامة و٥٤ صيدلة إكلينيكية.

وقام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم بمتابعة الاختبارات الإلكترونية داخل اللجان والمقامة بمركز الاختبارات الإلكترونية بمبنى المعامل بكلية الطب.

رافقه الدكتور ناصر مندور عميد كلية الزراعة والدكتور محمد عبد النعيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وتابع دخول الطلاب بأمان إلى أماكنهم، واتباعهم التعليمات الخاصة بإدخال بياناتهم وأداء الاختبار بالشكل الصحيح؛ مشددًا على أهمية وجود تعليمات معلنة للطلاب للتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي، واتباع الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد الدكتور محمد شقيدف إن التحول الرقمي بالجامعات المصرية هو توجه الدولة ككل، وجامعة قناة السويس على طريق التحول الرقمي واكمل إن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب يضم ٤٢٥ جهاز حاسب آلي.

أجريت اختبارات اليوم بمتابعة وإشراف الدكتورة غادة حداد منسق عام الاختبارات الإلكترونية ومدير مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة والدكتورة عنان العيسوى نائب مدير مراكز الاختبارات وتنظيم من فريق الدعم التكنولوجى بالجامعة هيثم عبد الرازق وحسن فريد واحمد هلال.

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