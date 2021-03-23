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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن تبدأ صرف منحة الطلاب الفائقين فى 10 جامعات حكومية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:56 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ببدء صرف المنحة الشهرية للطلاب الفائقين في ١٠ جامعات حكومية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الشرعية.

وبدأ الصرف لعدد ٢٥ طالبًا في كل جامعة من جامعات "القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والمنوفية والزقازيق والفيوم وبنى سويف وجنوب الوادى والوادى الجديد"، وذلك فى 5 كليات علمية هى الطب والصيدلة والهندسة والزراعة والعلوم، حيث يحصل كل طالب على ألف جنيه شهريًا، كما سيتم توفير الرعاية الصحية الشاملة وتحمل تكاليف أبحاث الطلاب ومشاركاتهم في المؤتمرات العلمية وغيرها من المصروفات النثرية حتى يتم تخرجهم من الجامعات.

كما سيتم دعم 100 طالب ماجستير ودكتوراه بإجمالي 25 ألف جنيه كمنحة من الوزارة لكل باحث مع صرف مكافأة مالية قدرها 1000 جنيه شهريًا وتمتعهم بنفس المزايا الصحية والعلمية.. بغرض الاستثمار فى البحث العلمي.

ووقعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، بهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تقديم كل سبل الدعم للمتفوقين من طلاب كليات الطب والصيدلة والهندسة والزراعة في 10 جامعات في مصر، سواء كان هذا الدعم في شكل دعم مالي شهري أو تأمين صحي أو تمويل أبحاث ومشاركة في مؤتمرات دولية أو غيرها من الخدمات التي تسهم في استكمال المسار العلمي للطلاب المتفوقين.

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