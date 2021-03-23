عمان تشارك في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي

شاركت سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية، في منتدى النزاهة ومكافحة الفساد العالمي بفرنسا، بتنظيم من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول موضوع النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة دولية واسعة من قبل الأجهزة والهيئات الحكومية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني والباحثين، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام عبر تقنية الاتصال المرئي.وبدأ المنتدى أعماله - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم - بجلسة افتتاحية تخللتها كلمة من الأمين العام للمنظمة وكلمات مسجّلة بتقنية الفيديو لمجموعة من المتحدثين الرئيسيين.وجرى خلال اليوم الأول عقد خمس جلسات حوارية حول الموضوعات الرئيسة المتعلّقة بالنزاهة في عدد من القطاعات في ظل جائحة كورونا، تمّ خلالها استعراض العديد من الأدوات التي تمَّ تطويرها واختبارها من قِبل حكومات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والشركاء.كما تمّ خلال إحدى الجلسات استعراض وتحليل فعالية الأُطر الوطنية للمبلغين عن المخالفات، فضلا عن مناقشة التدابير الجديدة وتحديد الممارسات الجيدة التي يُمكن أن تساعد في تعزيز ثقافة تنظيمية منفتحة تتعلّق بالإبلاغ عن الانحرافات، وتمكين حماية فعّالة للمبلغين.ويشتمل برنامج المنتدى في اليومين الثاني والثالث على عدد من الجلسات الحوارية المتوازية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمات والأكاديميات المتخصصة، حيث تتناول عدة موضوعات، من أبرزها النزاهة ومخاطر الفساد أثناء أزمة كورونا واتجاهات ومعايير نزاهة الأعمال، ومؤشرات النزاهة العامة، والمساءلة، وقياس حالات الاحتيال والخسائر أثناء الجائحة.