إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب الرياح

أعلنت الهيئة العاملة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، غلق موانئ السويس وميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء، بسبب شدة الرياح وسوء الأحوال الجومائية.وبلغت سرعة الرياح بموانئ السويس 40 عقدة جنوبية وارتفعت الأمواج 6 أمتار وحالة البحر مضطربة، وبلغت سرعة الرياح بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج إلى ما بين 3-4 أمتار.وأعلنت الهيئة رفع درجة الاستعداد بموانيها الست ( السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء ) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.وأوقفت الهيئة كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.