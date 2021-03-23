6.4 مليون خط تليفون بمنازل المصريين.. و64 مليار نبضة سنويا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد الخطوط التليفونية بالمنازل بلغ 6.4 مليون خط ألف خط حتى عام 2018-2019، بينما بلغ عدد الخطوط بالقطاع الحكومى 114 ألف خط والقطاع الخاص 514.6 ألف خط.وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن عدد النبضات سجلت 31 مليار نبضة بالخطوط التليفونية بالمنازل خلال عام 2018-2019، يليه القطاع الخاص بعدد 3.9 مليار نبضة، والقطاع الحكومى 1.091 مليار نبضة.وأضاف أن عدد مكاتب التليفون والتلغراف قد بلغ 1001 مكتب يتركز معظمها فى ريف الجمهورية بعدد 584 مكتب مقابل 417 مكتب فى الحضر، وبلغ عدد أجهزة الكمبيوتر "شاشات التحصيل" 2276 جميعها فى حضر الجمهورية.