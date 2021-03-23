«نقل النواب» تتفقد محور 30 يونيو: يساهم فى تنفيذ المخططات المستقبلية

تفقد الوفد البرلمانى المشكل برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، محور 30 يونيو، اليوم، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للوقوف على المشروعات التى تشهدها الدولة فى منظومة النقل خلال السنوات الأخيرة، ونتائج هذه المشروعات على الاستثمار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.ومن جانبه قال وكيل لجنه النقل والمواصلات النائب وحيد قرقر أن محور ٣٠ يونيو، يساهم فى تنفيذ المخططات المستقبلية لروافد المنصورة والمطرية والجمالية وجبل الجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ربط موانئ مصر (شرق وغرب بورسعيد – دمياط – الإسكندرية – العريش – خليج السويس) ببعضها.وتابع: المشروع يعمل على رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبى الطريق ماديًا واقتصاديًا، وخلق فرص تنموية جديدة تسهم فى زيادة الدخل القومى المصرى، وتوفير فرص العمل، والإسراع فى زيادة معدلات التنمية، وتطوير وربط موانئ مصر ببعضها، حيث يبدأ المحور من جنوب بورسعيد مارًا بالطريق الدولى الساحلى ( بورسعيد - دمياط ) ويمتد جنوبًا حتى علامة الكيلو 94 طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، ويتكامل مع باقي أجزاء المحور الممتدة حتى طريق الجلالة.وأضاف وكيل لجنه النقل والمواصلات، إن محور 30 يونيو، هو المحور التبادلي للطريق الموازي لقناة السويس، وهو واحد من أحد المشروعات الضخمة ضمن خطة الطرق لبرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف ربط مدن القناة بالدلتا من جهة وبطريق الجلالة والصعيد من جهة أخرى.