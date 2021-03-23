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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يقرر عدم إجراء انتخابات مجلس النواب للمواطنين في الخارج

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 03:22 م
الانتخابات
الانتخابات
منار أحمد
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أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عدم إجراء انتخابات مجلس النواب، المقررة في أكتوبر المقبل للمواطنين في الخارج.

وأوضح القرار أن "قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ينص على أن يصوت عراقيو الخارج عبر استخدام البطاقة البايومترية حصرًا"، موضحة أنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية.

كما ذكرت أن من أبرز المعوقات، أن إكمال عملية تسجيل الناخبين في الخارج بايومتريًا بمراحلها كافة تحتاج إلى 160 يومًا تقريبًا في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي 40 يوما فقط.

وأشارت إلى أن "وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة الى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول".

إلى ذلك، بررت المفوضية عملية إلغاء التصويت بأن العملية الانتخابية في الخارج تجرى في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية ما يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية.

كذلك اعتبرت أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي، كان صوت على تحديد 10 أكتوبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

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