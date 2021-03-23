إخلاء إحدى لجان انتخابات الكنيست لاكتشاف طرد مشبوه

عثرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على طرد مشبوه خارج أحد المباني في تل أبيب، والذي تتم داخلها عملية التصويت في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.وأجلت الشرطة الإسرائيلية عشرات الأشخاص من كانوا يستعدوا للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، خارج المبنى، كما علقت التصويت في تلك اللجنة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وتجرى، اليوم، انتخابات الكنيست الرابع والعشرين، بمشاركة 39 قائمة انتخابية، بينهم الأحزاب العربية، كما تعد تلك الانتخابات هي الرابعة خلال عامين.وأدلى العديد من المسئولين السياسين في إسرائيل بأصواتهم داخل لجان الاقتراع، أبرزهم بنيامين نتناهو رئيس الوزراء وزعيم حزب «الليكود»، ورؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، وياريف ليفين رئيس الكنيست الذي تم حله، ويائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية.