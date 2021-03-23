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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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التطوير المهني بجامعة المنيا يشارك في المنصة الافتراضية للتوظيف

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:36 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
المنيا ـ على حسين
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أعلن مركز التطوير المهني بجامعة المنيا، مشاركته في المنصة الإفتراضية للتوظيف للجامعات المصرية التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، بمشاركة 56 شركة راعية في تقديم فرص العمل والتدريب.

وحضر فعاليات الملتقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية جوناثان كوهين ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلى رييد ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردوني، وممثل الحكومة المصرية بالجامعة الأمريكية الدكتور أشرف حاتم، ورؤساء الجامعات الحكومية المصرية الشريكة.

والمنصة الجديدة ستتيح لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب على المنصة طوال العام، كما ستوفر للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال والتقدم بالسيرة الذاتية وعمل المقابلات الشخصية فضلا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد والتطوير المهنى.

وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزًا بعشر جامعات حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانا لمختلف الطلاب والخريجين.

وتتيح المنصة فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة، حيث يلتقى من خلالها أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجى الجامعات فى بيئة افتراضية، ويستخدمون غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والبث عبر الإنترنت والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفر.

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