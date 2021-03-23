إغلاق موانئ السويس ونويبع لسوء الأحوال الجومائية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع بمحافظة جنوب سيناء وموانئ السويس نظرًا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي بلغت بميناء نويبع 38 عقدة جنوبية وشدة الرياح ما بين 3 و4 أمتار وحالة البحر مضطربة.وأوضحت الهيئة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن شدة الرياح بموانئ السويس بلغت 40 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج 6 أمتار وحالة البحر مضطربة جدًا، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.وقررت رفع درجة الاستعداد بموانئها الستة بالثلاث محافظات (السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء) واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية؛ مما يؤدى لاضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر.وأكدت اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.