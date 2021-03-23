جنازة عسكرية للمناضل أبوبكر حجازي بمشاركة الرئيس الفلسطيني

شارك رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في تشييع جثمان المناضل الكبير، الأسير الأول في الثورة الفلسطينية المعاصرة، المناضل محمود بكر حجازي وشهرته أبوبكر حجازي، والذي وافقته المنية عن عمر 85 عاما، ظهر اليوم الثلاثاء، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.وشارك في مراسم التشييع الرسمية رئيس الوزراء محمد اشتية، وعدد من المسؤولين، والشخصيات القيادية في منظمة التحرير، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وأفراد عائلته.واصطف حرس الشرف أثناء وصول جثمان المناضل حجازي إلى مقر الرئاسة، وحمل نعشه على أكتاف الجنود، مرورا أمام ثلة من حرس الشرف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية.وألقى الرئيس والمشاركون نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، ووضع على نعشه إكليلا من الزهور.