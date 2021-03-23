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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

EIA: يمكن للدول إعادة استثمار عائدات النفط في تحسين الاستهلاك

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:34 م
النفط
النفط
عمرو خان
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أدى أحدث مزاد ربع سنوي لمبادرة غازات الاحتباس الحراري الإقليمية (RGGI)، الذي عقد في 3 مارس الجاري إلى سعر مقاصة قدره 7.60 دولار لكل طن قصير من ثاني أكسيد الكربون (CO2)، متجاوزًا السعر المرتفع السابق البالغ 7.50 دولارات للطن القصير الذي تم الوصول إليه في ديسمبر 2015.

بحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بناءً على مبادرة غازات الاحتباس الحراري الإقليمية، فإنه يمكن للدول إعادة استثمار عائدات هذه المزادات في برامج فوائد المستهلك لتحسين كفاءة الطاقة وتسريع نشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة في قطاع الطاقة الكهربائية.

كانت اتفاقية RGGI هى الأولى في الولايات المتحدة التي تضع حدًا أقصى لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطاقة.

والدول الأعضاء الأصلية في RGGI هي كونيتيكت وديلاوير وماين وماريلاند وماساتشوستس ونيو هامبشاير ونيوجيرسي ونيويورك ورود آيلاند وفيرمونت.

في يناير 2021، أصبحت فرجينيا مشاركًا كاملًا في سوق بدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون RGGI، وانسحبت نيوجيرسي من البرنامج في عام 2012 لكنها انضمت مرة أخرى في يناير 2020. وقد واجهت خطة وزارة حماية البيئة في بنسلفانيا للانضمام إلى RGGI معارضة من الهيئة التشريعية للولاية.

ويتم تنفيذ RGGI من خلال برامج تداول ميزانية CO2 الفردية في كل دولة مشاركة. يمثل سقف ثاني أكسيد الكربون على مستوى RGGI ميزانية إقليمية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الطاقة وهو تجميع لأهداف برنامج الدولة الفردية. عندما تنضم الدول إلى RGGI أو تغادرها، يتم تعديل الأحرف الاستهلالية المجمعة لتعكس تلك التغييرات.

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